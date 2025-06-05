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Hami Mandıralı'nın Kayınpederi Süleyman Şahinoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı'nın kayınpederi, Trabzon'da düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 15:01
Hami Mandıralı'nın Kayınpederi Süleyman Şahinoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı'nın kayınpederi Süleyman Şahinoğlu, Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı. Şahinoğlu'nun cenazesi, Ortahisar ilçesindeki İskender Paşa Camisi'nde düzenlenen bir törenle toprağa verildi.

Cenaze törenine, ailesinin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hami Mandıralı ve diğer aile üyeleri, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Namazın kılınmasının ardından, 85 yaşındaki Şahinoğlu'nun cenazesi, Çukurçayır Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı'nın kayınpederi Süleyman Şahinoğlu'nun...

Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı'nın kayınpederi Süleyman Şahinoğlu'nun cenazesi, Trabzon'da toprağa verildi.

Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı'nın kayınpederi Süleyman Şahinoğlu'nun...

Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı'nın kayınpederi Süleyman Şahinoğlu'nun cenazesi, Trabzon'da toprağa verildi.

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