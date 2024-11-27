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Hamsi Atıklarından Elde Edilen Biyogübre Gül Seralarında Kullanılıyor

OMÜ Ziraat Fakültesi, hamsi atıklarından elde edilen biyogübrenin gül üretiminde etkinliğini artırıyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 11:25
Hamsi Atıklarından Elde Edilen Biyogübre Gül Seralarında Kullanılıyor

Hamsi Atıklarından Biyogübre Üretimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, "Kesme Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde Hamsi Atık Hidrolizatlarının Biyoaktivatör Olarak Kullanılması Projesi" ile dikkat çekici sonuçlar elde etti. Proje, Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Tütüncü liderliğinde iki yıldır devam etmekte olup, Samsun’daki balık unu fabrikalarından temin edilen atıkların biyogübreye dönüştürülmesini hedefliyor.

Biyogübre Kullanımının Avantajları

Bu biyogübre, OMÜ’nün topraksız üretim yapılan çiçek seralarında test edilmekte. Tütüncü, balık atıklarının tarih boyunca tarımda değerlendirildiğini belirtti. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yoğun balık fabrikaları olduğunu ve bu fabrikalardan hamsi atıklarını sağladıklarını vurguladı. Hamsi, avcılıkla en fazla üretilen balık türü olup, bu ürünlerin %50-55 oranında atık oluşturduğunu ifade etti. Bu atıkların bir kısmının değerlendirilemeyerek zarara yol açtığını da sözlerine ekledi.

Sonuçlar ve Gelecek Planları

Tütüncü, yürütülen projede elde edilen sonuçların oldukça olumlu olduğunu kaydetti. Özellikle güllerin vazo ömrünün, bitki gelişimini önemli ölçüde etkilediğini gözlemlediklerini belirtti. Şu anda serada deneme niteliğinde üretim yapılan güllerin, satışa henüz sunulmadığını, ama test sürecinin tamamlanmasının ardından biyogübrenin ticarileşmesi ve tarımsal üretimde daha geniş bir şekilde kullanılması için çalışmalar yapılacağını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde yürütülen "Kesme Süs...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde yürütülen "Kesme Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde Hamsi Atık Hidrolizatlarının Biyoaktivatör Olarak Kullanılması Projesi"nden başarılı sonuçlar alındı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde yürütülen "Kesme Süs...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde yürütülen "Kesme Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde Hamsi Atık Hidrolizatlarının Biyoaktivatör Olarak Kullanılması Projesi"nden başarılı sonuçlar alındı.

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