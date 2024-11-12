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Hamza Dağ'dan Kılıçlar Kınından Çıktı İddiası: İmamoğlu Operasyonları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Yavaş'ın açıklamalarını Ekrem İmamoğlu'na bağlıyor, belediye operasyonlarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 15:57
Hamza Dağ'dan Kılıçlar Kınından Çıktı İddiası: İmamoğlu Operasyonları

Dağ, Yavaş’ın Açıklamalarını Değerlendirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Anadolu Yayıncılar Federasyonunda media temsilcileriyle bir araya geldi. Dağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın son açıklamalarını değerlendirerek, “Bu ifadenin adresi Ekrem İmamoğlu, bunu da görmemek mümkün değil. Kapalı kapılar ardında gizli ve sinsice yapılan operasyonlar alenen gözler önünde.” dedi.

Konser Eleştirisi ve Yapılan Operasyonlar

Dağ, belediyelerin düzenlediği konserlerle ilgili, “Konser konusu uzun süredir eleştirdiğimiz bir mesele. Mansur Bey'in açıklamaları, burada bir operasyon yapıldığını ima ettiğini gösteriyor.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Yavaş'ın anketlerinden ve “Bize sağlı sollu operasyon yapılıyor.” açıklamalarından yola çıkarak, iki taraf arasında gizli bir çekişmenin yaşandığını belirtti.

Medyaya Yönelik Eleştiriler

Yavaş’ın basın toplantısında belirttiği internet siteleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Dağ, “Bu internet haber sitelerini maddi olarak destekleyen kimdir?” diyerek, İmamoğlu’nun konvansiyonel medya üzerine ciddi bütçeler yönettiğini vurguladı. Konser organizasyonlarının maliyetlerinin üzerinde durarak, “Seçim kampanyası masraflarını çıkartmak için şehirlerin kaynaklarına el atmış durumdalar.” diye konuştu.

CHP’nin İç Tartışmaları ve Gelecek Vizyonu

Dağ, CHP içindeki tartışmalar hakkında, “Vefanın CHP'de hiç olmadığını gösteriyor.” dedi. Kendine her zaman yeni hedefler koymaya çalıştıklarını ifade eden Dağ, “Türkiye Yüzyılı hedefimizi oluşturmak için adımlar atıyoruz.” şeklinde konuştu.

Erken Seçim Gündemi Yok

Mecliste erken seçim kararı alınmasını olası görmeyen Dağ, “Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün için bir erken seçim gündemi yoktur. Seçilen bir Cumhurbaşkanı var ve yoluna devam ediyor.” diyerek bu konudaki düşüncelerini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri"...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi, soruları yanıtladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri"...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi, soruları yanıtladı.

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