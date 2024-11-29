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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 25 Kilometrelik Tır Kuyruğu Oluştu

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, artan ihracat ve Bulgaristan'daki yoğunluk nedeniyle 25 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 16:58
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 25 Kilometrelik Tır Kuyruğu Oluştu

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Tır Kuyruğu Rekoru

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar yaklaşık 25 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Türkiye'nin ihracatındaki artış ve Bulgaristan sınırındaki yoğunluk sebebiyle Avrupa'ya açılan bu kapıda önemli bir yoğunluk yaşanmaktadır.

Sıra Bekleyen Tır Şoförleri Mücadele Ediyor

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Avrupa’ya geçiş yapmak isteyen yüzlerce tır sürücüsü, araçlarında bekleyişlerini sürdürmektedir. Tır şoförü Halil Doğu, yaptığı açıklamada, mücadelesini belirtti. Hatay'dan Romanya'ya temizlik malzemesi taşıdığını söyleyen Doğu, 26 saattir kuyrukta beklediğini ifade etti. Bekleme süresinin zorluklarına dikkat çeken Doğu, "Sırada en çok uykusuzluk bizi zorluyor. Genel ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanıyoruz. Arabaya göçmen girer korkusuyla da uyuyamıyoruz," şeklinde konuştu.

Diğer bir tır şoförü Erdi Baysal ise, dün akşam kuyruğa girdiğini ve beklemenin oldukça yorucu olduğunu dile getirdi. Baysal, "Sıkıntının karşı taraftan kaynaklandığını düşünüyorum. Şoförlük zor bir iş. Uzun saatler sırada duruyoruz ve ihtiyaçlarımızı karşılamakta zaman zaman sorun yaşıyoruz," dedi.

Macaristan'a giden Osman Güner ise 20 saattir kuyruğun gerisinde beklediğini belirtti. Sürücülerin günlük yaşamlarını zorlaştıran bu bekleyiş, tır şoförleri için büyük bir sabır gerektiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar yaklaşık 25 kilometrelik...

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar yaklaşık 25 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar yaklaşık 25 kilometrelik...

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar yaklaşık 25 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

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