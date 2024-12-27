Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Kaçakçılıkla Mücadele: 155 Samur Postu ve 239 Akıllı Telefon Ele Geçirildi

Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Önemli Yakalamalar

Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, gümrük muhafaza ekiplerinin iki ayrı operasyonda gerçekleştirilen denetimlerinde dikkat çekici miktarlarda kaçak malzeme ele geçirildi. İlk operasyonda, 155 samur postu, ikinci operasyonda ise 239 akıllı cep telefonu bulundu.

İlk Operasyon: Samur Postu

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir minibüsü durdurdu. Araçtaki yolculardan birinin şüpheli davranışları üzerine yapılan aramada, bavul ve çantaların astarlarına gizlenmiş 155 samur postu tespit edildi. Bu tür kaçakçılığın, nesli tehlike altındaki yaban hayvanlarının uluslararası ticaretinin yasak olduğunun altını çizmektedir. Olayla ilgili olarak zanlı gözaltına alındı.

İkinci Operasyon: Akıllı Telefonlar

Diğer bir operasyonda ise, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan giriş yapan bir tır, gerçekleştirilen risk analizi çerçevesinde X-ray taramasına tabi tutuldu. Tarama sonucunda yoğunluk tespit edilen alanlarda yapılan arama sonucunda, dorsenin tabanına gizlenmiş 239 akıllı cep telefonu ile kılıfları ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücünün işlemleri devam ediyor.

Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda iki ayrı operasyonda 155 samur postu ve 239 akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda iki ayrı operasyonda 155 samur postu ve 239 akıllı cep telefonu ele geçirildi.