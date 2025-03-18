Hani Belediye Başkanı Besile Narin'in Yargılanmasına Devam Edildi

Diyarbakır Hani Belediye Başkanı Besile Narin hakkında terör suçlamasıyla devam eden duruşmanın tarihi belirlendi.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 11:34
Hani Belediye Başkanı Besile Narin'in Yargılanmasına Devam Edildi

Diyarbakır'da Hani Belediye Başkanı Besile Narin Hakkında Davanın Devamı

Diyarbakır'da Hani Belediye Başkanı Besile Narin hakkında açılan "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla ilgili yargılama süreci devam ediyor.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Narin katılmadı. Duruşmada yalnızca avukatı hazır bulundu.

Mahkeme önünde söz alan Cumhuriyet savcısı, Narin'in ceza alması yönünde mütalaasını sundu. Narin'in avukatı ise bu mütalaaya karşı savunmalarını yapmak ve bazı tanıkların dinlenilmesi için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, talebe olumlu yanıt vererek bazı tanıkların dinlenilmesine karar verdi ve duruşmayı 8 Nisan'a erteledi.

Hani Belediye Başkanı Besile Narin hakkında, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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