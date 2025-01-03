Hanoi'de Hava Kirliliği Krizi: Yetkililer Vatandaşlardan Evde Kalmasını İstiyor

Hanoi'de Hava Kirliliği Alarmı

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de hava kirliliği nedeniyle yetkililer, vatandaşlardan mümkün mertebe evden çıkmamalarını talep ediyor. Hava kirliliği, bölgedeki yaşamı tehdit eden bir boyuta ulaştı.

Tehlikeli Hava Kalitesi

Vietnam News tarafından aktarılan habere göre, İsviçre merkezli uluslararası hava kirliliği ölçüm kuruluşu AirVisual, Hanoi'de PM2.5 kirletici partikül maddesi yoğunluğunun Dünya Sağlık Örgütü (WHO) standartlarının 13,2 katı olduğunu bildirdi. Bu durum, kentteki bazı bölgelerde Hava Kalitesi Endeksi (AQI) değerinin 300'ü aşarak 309 seviyesine çıkmasına neden oldu.

Kapalı Alanlarda Kalınması Tavsiyesi

Artan hava kirliliği dolayısıyla, yetkililer vatandaşlara kapalı alanlarda kalmaları yönünde uyarıda bulundu. Dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlar için ise maske takmaları önerildi. Hava kalitesini iyileştirmek adına motosiklet kullanımının kısıtlanması ve toplu taşımanın teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı.