DOLAR
35,36 -0,1%
EURO
36,45 -0,24%
ALTIN
3.019,37 0,05%
BITCOIN
3.419.783,99 0,69%

Hanoi'de Hava Kirliliği Krizi: Yetkililer Vatandaşlardan Evde Kalmasını İstiyor

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de hava kirliliği nedeniyle yetkililer, halka evden çıkmamalarını çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 14:33
Hanoi'de Hava Kirliliği Krizi: Yetkililer Vatandaşlardan Evde Kalmasını İstiyor

Hanoi'de Hava Kirliliği Alarmı

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de hava kirliliği nedeniyle yetkililer, vatandaşlardan mümkün mertebe evden çıkmamalarını talep ediyor. Hava kirliliği, bölgedeki yaşamı tehdit eden bir boyuta ulaştı.

Tehlikeli Hava Kalitesi

Vietnam News tarafından aktarılan habere göre, İsviçre merkezli uluslararası hava kirliliği ölçüm kuruluşu AirVisual, Hanoi'de PM2.5 kirletici partikül maddesi yoğunluğunun Dünya Sağlık Örgütü (WHO) standartlarının 13,2 katı olduğunu bildirdi. Bu durum, kentteki bazı bölgelerde Hava Kalitesi Endeksi (AQI) değerinin 300'ü aşarak 309 seviyesine çıkmasına neden oldu.

Kapalı Alanlarda Kalınması Tavsiyesi

Artan hava kirliliği dolayısıyla, yetkililer vatandaşlara kapalı alanlarda kalmaları yönünde uyarıda bulundu. Dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlar için ise maske takmaları önerildi. Hava kalitesini iyileştirmek adına motosiklet kullanımının kısıtlanması ve toplu taşımanın teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan TÜİK'e Enflasyon Eleştirisi
2
Uzunköprü Belediyesinden Çıkarılan İşçilerden Eylem
3
Ukrayna 2024'te 1358 Asker ve Sivili Rus Esaretinden Kurtardı
4
Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları, Sednaya Hapishanesi'nde İşkence İncelemesi Yaptı
5
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Emekli Maaşları Türkiye'ye Yakışmıyor
6
Yenidoğan Çetesi Davasında 5 Kişiye Hapis İstemi
7
Yüksekova'da Doğal Gaz Dönemi Başladı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!