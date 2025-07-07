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Harman Yeri Dizisi Kırkpınar'da Tanıtıldı

Harman Yeri dizisi, Edirne Kırkpınar'da gerçekleştirilen etkinlikte güreşseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 10:28
Harman Yeri Dizisi Kırkpınar'da Tanıtıldı

Harman Yeri Dizisi, Kırkpınar'da Yoğun İlgi Gördü

Türkiye’nin yağlı güreş merkezlerinden biri olan Edirne Kırkpınar’dan yükselen ses, TRT’nin uluslararası dijital platformu tabii’de yayınlanacak olan "Harman Yeri" dizisiydi. Güreşseverler, dizinin tanıtıldığı stantta oyuncularla bir araya gelerek imza gününe katıldılar.

Başrol Oyuncularından Berk Oktay Açıklamalarda Bulundu

Tanıtım etkinliğinde dizinin başrol oyuncularından Berk Oktay, sahnelerin zorlu geçişlerini ve güreşle ilgili antrenman süreçlerini paylaştı. Oktay, güreş sahnelerine hazırlandıkları dönemi, "Ciddi ve zor bir süreç geçirdik. Dramatik açıdan güçlü sahnelerle, yörüklerin hayatını anlatan bir proje hazırladık" sözleriyle özetledi.

Sporcu Disiplini ve Zorluklar

Diğer bir başrol oyuncusu Burç Kümbetlioğlu ise diziyle anlaştıktan sonra gerçekleştirdikleri yoğun antrenman sürecini, "Güreş, beni gerçekten zorlayan bir spor olduğunu gösterdi" diyerek ifade etti. Kümbetlioğlu, emek verilmeden başarıya ulaşılamayacağını vurguladı.

Seyirci Beklentileri Yüksek

Dizide Cemre karakterini canlandıran Gülsim Ali, geleneklerin, göreneklerin ve ata sporunun yansıtıldığı bu projeye duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Seyircimizin diziyi çok seveceğinden eminim" dedi.

Dizinin Teması

Türk sporu yağlı güreşi merkeze alan dizi, eski başpehlivan Hamza Bozbey’in hayat hikayesine odaklanıyor. Hamza, sevdiği kadın için güreşi ve baba evini terk eden bir pehlivandır. Dizi, onun geçmiş ve kökleriyle yüzleşmesini ele alıyor.

Öne Çıkan İsimler ve Ekip

Dizide, Berk Oktay ve Gülsim Ali’nin yanı sıra Burç Kümbetlioğlu, Levent Ülgen ve İpek Tuzcuoğlu da yer alıyor. Ayrıca, Ali Gürbüz, Mustafa Taş ve Erkan Taş gibi ünlü başpehlivanlar da projeye katkıda bulunuyor.

Yakında Ekranlarda!

Yönetmen Harun Korkmaz’ın imzasını taşıyan dizi, yakında tabii platformunda izleyicilerle buluşacak. Dizi, yağlı güreşi daha geniş kitlelere tanıtma hedefiyle yola çıktı.

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni yapımlarından "Harman Yeri" dizisi...

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni yapımlarından "Harman Yeri" dizisi Kırkpınar'da güreşseverlere tanıtıldı. Yağlı güreşin Türkiye'deki en önemli merkezlerinden Edirne Kırkpınar Sarayiçi alanında kurulan stantta oyuncular imza günü düzenledi.

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni yapımlarından "Harman Yeri" dizisi...

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni yapımlarından "Harman Yeri" dizisi Kırkpınar'da güreşseverlere tanıtıldı. Yağlı güreşin Türkiye'deki en önemli merkezlerinden Edirne Kırkpınar Sarayiçi alanında kurulan stantta oyuncular imza günü düzenledi.

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