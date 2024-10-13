Harris Sağlık Raporunu Paylaştı, Trump'a Çağrı Yaptı

Kamala Harris'ten Sağlık Raporu Açıklaması

5 Kasım seçimlerinde Demokrat Parti'nin başkan adayı olan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, sağlık raporunu açıkladı. Bu raporun ardından, Harris'in kampanya ekibi, rakipleri Donald Trump'a sağlık durumu hakkında bilgi verme çağrısında bulundu.

Doktoru Harris'in Sağlık Durumunu Değerlendirdi

Harris'in doktoru Joshua Simmons, raporda, Harris'in sağlık durumunun "mükemmel" olduğunu ve başkanlık için gerekli fiziksel ve zihinsel dayanıklılığa sahip olduğunu belirtti. Ayrıca Harris'in bazı alerjileri nedeniyle 3 yıldır alerjen immünoterapisi gördüğünü de ifade etti.

Aile Sağlık Geçmişi ve Önlemler

Simmons, Harris'in ailesinde kolon kanseri vakaları bulunduğundan dolayı düzenli sağlık kontrolleri yaptırdığını da aktardı. Bu durum, kampanya sürecinde Harris'in sağlık durumuna dair şeffaflık gösterme isteğini daha da güçlendirdi.

Trump'ın Yanıtı ve Sağlık Durumu Üzerine Tartışmalar

Harris'in sağlık raporunun ardından Trump’ın kampanya ekibi, eski başkanın "mükemmel ve kusursuz sağlıkta" olduğunu belirtse de, bu iddialara ilişkin detay paylaşmayarak eleştirileri artırdı. Harris’in çağrısı, seçim sürecindeki sağlık konularının daha fazla tartışılmasına neden oldu.