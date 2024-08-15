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Harris Salıncak Eyaletlerde Önde, Trump Sadece Birinde Kazanıyor

Yeni bir ankete göre Harris, 'salıncak eyaletler'in çoğunda önde, Trump ise sadece bir eyalette üstün durumda.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 11:04
Harris Salıncak Eyaletlerde Önde, Trump Sadece Birinde Kazanıyor

Harris Salıncak Eyaletlerde Artı Puanlı

ABD'deki başkanlık seçimlerine dair yapılan son anket, 5 Kasım 2023'te gerçekleştirilecek olan yarışta, Demokrat aday Kamala Harris'in "salıncak eyaletler" olarak adlandırılan kritik bölgelerin 5'inde lider durumda olduğunu ortaya koydu. Cumhuriyetçi aday Donald Trump yalnızca bir eyalette öne geçebildi.

Salıncak Eyaletlerin Dağılımı

The Cook Political Report tarafından sunulan verilere göre, Harris, Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Kuzey Carolina ve Arizona gibi önemli eyaletlerde önde giderken, Trump yalnızca Nevada eyaletinde rakibinden 3 puan daha fazla destek aldı.

Anket Sonuçları ve Karşılaştırmalar

Harris, Wisconsin ve Michigan'da 3 puan, Pennsylvania ve Kuzey Carolina'da 1 puan, Arizona'da ise 2 puanlık farkla destek buldu. Her iki aday Georgia eyaletinde ise %48 oranında eşit destek aldı.

Harris'in Destek Oranı

Yapılan ankete göre, 7 çekişmeli eyalette Harris'e olan destek ortalama %48 iken, Trump'ın desteği %47 düzeyinde kalıyor.

Salıncak Eyaletlerin Rolü

ABD'deki başkanlık ya da ara seçimlerde belirleyici olan bu "salıncak eyaletler", zamanla Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerin hedefi haline geliyor. Partiler, özellikle bu kritik eyaletlerdeki "kararsız seçmenlere" yönelik kampanyalarını yoğunlaştırıyor.

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