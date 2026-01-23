Harşit Çayı'nda nesli tehlike altındaki su samurları kar üstünde görüntülendi

Cep telefonu kamerasına yansıyan anlar bölge halkının ilgisini çekti

Gümüşhane'de Harşit Çayı kıyısında, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan iki su samuru kar üzerinde oyun oynarken görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından riskli kategoride gösterilen su samurları, bölgedeki vatandaşlar tarafından fark edildi ve oyun oynadıkları anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kayıtlarda, samurların dere kenarında birbirleriyle oyun oynadığı, bir süre sonra Harşit Çayı’na girerek gözden kaybolduğu görülüyor. Görüntüler, bölge sakinleri ve doğaseverler tarafından ilgi topladı.

Olay, bölgedeki yaban hayatı ve koruma önlemlerine yönelik farkındalığı yeniden gündeme taşıdı.

