Aladağ Uzunkuyu'da Minare Kaldı: 'Cami Yok' İsyanı

Adana'nın Aladağ ilçesi Uzunkuyu'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan caminin geriye yalnızca minaresi kaldı; mahalle yeni cami için destek bekliyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 23:19
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 23:20
Adana’nın Aladağ ilçesi Uzunkuyu Mahallesi’nde 6 Şubat depremlerinde hasar gören ve valilik kararıyla yıkılan camiden geriye sadece minare kaldı. Mahalle sakinleri, yeni bir cami yapılması için yetkililerden ve hayırseverlerden destek istiyor.

Yıkım ve mevcut durum

Uzunkuyu Mahallesi’nde köylülerin kendi imkanlarıyla 1994 yılında imece usulü inşa ettiği mahalle camisi, 6 Şubat depremlerinde önce orta hasarlı, ardından ağır hasarlı olarak tespit edildi. Yapı, güvenlik gerekçesiyle valilik kararıyla yıkıldı. Yıkım sonrası caminin minaresi ayakta kalırken, mahallede ibadet edilecek bir alan kalmadı.

Mahallelinin talepleri

"Minare var, imam var, cemaat var ama camimiz yok"

Uzunkuyu Mahallesi Muhtarı Ramazan Karlangıç, mahalle sakinlerinin yaklaşan Ramazan ayında teravih namazı kılacak yeri olmadıklarını ifade ederek, "İmamımız var ama camimiz yok" dedi ve ekledi: "Camimiz depremde önce orta hasarlıydı, daha sonra ağır hasarlıya çevrildi ve valilik emriyle yıkıldı. Mahalle olarak yıkılmasını istemedik ama mecbur kalındı. Nasıl yaptıracağımızı sorduk, üstlenen olmadı. Şu an imamımız var ancak camimiz olmadığı için müftülük imamımızı başka mahallelere görevlendirmek istiyor. Buna karşı çıkıyoruz. 70 haneli yaklaşık 270 nüfuslu bir mahalleyiz. Temeli kendi imkanlarımızla attık ama üstünü yapacak gücümüz yok. Hayırseverleri mahallemize davet ediyoruz. Ramazan’da teravihlerde cemaatimiz kalabalık oluyor. Cenaze oluyor, mevlit oluyor. Cami olmadan olmaz"

Mahalle sakinlerinden Bülent Ateş, yıllarca kendi imkanlarıyla yaptıkları camileri hatırlatarak, "İmam istedik, minare istedik, hepsini yine kendimiz yaptık. Şimdi Karadeniz fıkrası gibi bir durumdayız: Minare var, imam var ama cami yok. Cenazemizi kaldıracak yerimiz yok. Ramazan geliyor, teravih kılacak alan yok. Yazın çocuklar için Kur’an kursu oluyordu, şimdi o da yapılamıyor" dedi.

Mahalle sakinlerinden Asiye Yıldırım da yaşanan mağduriyete dikkat çekerek, "Evde vakit namazlarımızı kılıyoruz ama teravih kılamıyoruz. Çocuklarımız camiye gidemiyor, dini eğitimlerini alamıyor. Minare var ama cami yok. Görenler ilginç buluyor. Hocamız çocuklara namazı, dini bilgileri öğretiyordu, şimdi hepsi yarım kaldı" diye konuştu.

Mahalle halkı, yıkılan caminin yerine bir an önce yeni bir cami yapılması için yetkililerden ve hayırseverlerden destek bekliyor.

