Nazilli Esnaf Odası’nda Mehmet Akyol Yeniden Başkan Seçildi

Kongre ve oy sayımı tamamlandı

Nazilli’de Elektrik, Elektronik, Sıhhi Tesisat, Radyo Tamirciliği, Fotoğraf, Klima, Bobinaj ve Benzeri Meslekler Esnaf Odası’nda gerçekleşen kongrede üyeler sandık başına gitti. Nazilli Sanayi Sitesi Kooperatifi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen seçimde iki liste yarıştı.

Kongrede divan başkanlığına Muhammed Ali Künkçü seçildi. Divanın oluşturulmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Denetim, faaliyet ve mali raporların ibra edilmesinin ardından başkan adayları üyelere hitap etti, konuşmaların tamamlanmasının ardından oy kullanma işlemine geçildi.

Seçimde mevcut başkan Mehmet Akyol ile Abdurrahman Yarangünü yarıştı. Mehmet Akyol kırmızı listeyle, Abdurrahman Yarangünü ise mavi listeyle sandığa gitti. Sandıklar saat 17.00 itibarıyla açılarak sayım yapıldı.

Yapılan sayım sonucunda Mehmet Akyol 301, Abdurrahman Yarangünü 279 oy aldı. Seçimi az farkla kazanan Mehmet Akyol yeniden başkan seçildi.

