Başkan Yalçın: Talas’ta Hizmet, Yatırım ve Başarıyla Dolu Bir Yıl

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Belediye Meclis Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında 2025 yılında hayata geçirilen çalışmaları ve önümüzdeki döneme ilişkin planları kamuoyuyla paylaştı. Toplantı, basın mensuplarının yoğun katılımıyla yaklaşık bir saat sürdü.

Basın ve Talas’ın Misyonuna Vurgu

Başkan Yalçın, belediyelerin çalışmalarının halka ulaşmasında basının rolüne dikkat çekerek teşekkür etti. Talas’ın Kayseri için taşıdığı öneme değinen Yalçın, "Talas, Kayseri’nin gece gündüz yükünü taşıyan, şehre yön veren bir kutup yıldızıdır" ifadelerini kullandı.

2025’in Öne Çıkan Projesi: Talas Millet Bahçesi

Yalçın, 2025 hizmet ve yatırımlarını slayt sunumu eşliğinde aktardı. Sunumda en öne çıkan proje olarak Talas Millet Bahçesi gösterildi. Başkan Yalçın, söz konusu projenin 100 bin metrekarelik alanda hayata geçirildiğini belirterek, "Bu projeyle iki önemli kazanım elde ettik. Birincisi, bu alanı beton yığını olmaktan kurtarıp millet bahçesine dönüştürdük. İkincisi ise Talas’ın endemik bitkilerinin yer aldığı, aynı zamanda karbon yutak alanı olan çok özel bir yaşam alanı oluşturduk" dedi.

Geniş Hizmet Yelpazesi

2025 yılını "Hizmet, yatırım, kültür-sanat, spor ve başarı ile geçen bir yıl" olarak nitelendiren Yalçın, Talas Millet Bahçesi’nin yanı sıra Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı, Sahaflar Çarşısı ve Kar Tanesi Gelinlik Evi gibi projeler ile kentsel dönüşüm çalışmaları, acil durum konteynerleri, ilçeye kazandırılan okul ve sosyal merkezleri özetledi.

Öne Çıkan Diğer Çalışmalar

Yıl boyunca dikkat çeken uygulamalar arasında Şeffaf Oda, Türkçe Sokağı, Belediye Mahallemizde uygulaması, Pati Evi Doğal Yaşam Alanı, TEKNOFEST 2025 Türkiye Şampiyonluğu ve futbolda U 15 Türkiye Şampiyonluğu yer aldı. Ayrıca yeşil alanlar ve kütüphaneler de yıl boyunca ön plana çıktı.

Mali Dengeler ve 2026 Hedefleri

Belediye bütçesinin yaklaşık %70’inin doğrudan yatırım ve hizmetlere aktarıldığını belirten Yalçın, 2026 yılına ilişkin hedefleri de paylaştı. Yeni dönemi "2026 yılı asfalt ve çiçek yılı olacak" sözleriyle tanımlayan Yalçın, Alzheimer Yaşlı Bakım Merkezi, Mobil Çanakkale Müzesi, Tıpkıbasım Kur’an-ı Kerim Müzesi ve İklim ve Çevre Müzesi projeleri hakkında bilgi verdi.

Turizm Stratejisi

Toplantının soru-cevap bölümünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Yalçın, Talas’ın Kapadokya ve Erciyes ile birlikte güçlü bir turizm hattı oluşturarak "altın oran" yakalaması gerektiğini vurguladı.

Sonuç olarak, Başkan Yalçın 2025’i hizmet ve yatırımla geçen bir yıl olarak özetlerken, 2026 için altyapı, çevre ve kültür projelerine ağırlık verileceğini ilan etti.

TALAS BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN, DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISIYLA 2025 YILI BOYUNCA HAYATA GEÇİRİLEN ÇALIŞMALARI KAMUOYUYLA PAYLAŞIRKEN, ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK YATIRIM VE HİZMETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU.