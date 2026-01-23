Jasmin Şahin'den Tebrik: Kayseri ve Galatasaray Avrupa'da Tribün Rekoru Kırdı

Türk Diasporası Kadınlar Birliği Başkanı Jasmin Şahin, Kayseri ve Galatasaray Kadın Basketbol Takımlarının Avrupa kupalarındaki tribün başarısını takdir ederek her iki kulübü de tebrik etti.

FIBA listesi ve ulusal gurur

FIBA tarafından açıklanan ve EuroCup Women tarihinde en yüksek seyirci katılımına sahip karşılaşmaları içeren 'ilk 10 maç' listesine dikkat çeken Şahin, bu tablonun Türkiye açısından büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Şahin, sözlerine şöyle devam etti: "Avrupa’da Türk kadınının gücü ve sesi anlamında çok önemli kırılması zor bir rekora imza atan kadın basketbol takımları ve taraftarları diaspora açısından da önemli bir başarıya imza atmışlardır, teşekkür ve tebrik ederim".

Zirvede Kayseri: 11 bin seyirci

Listede 1. sırada, 11 bin seyirci ile Kayseri Melikgazi Kadın Basketbol Takımı’nın oynadığı karşılaşma yer aldı. Kayseri'nin bu birinciliği, Avrupa'da kırılması zor bir tribün rekoru olarak öne çıktı. Şahin, bu verinin Kayseri ve Galatasaray'ın kadın basketbolundaki değerini yeniden ortaya koyduğunu belirterek, "Avrupa kupalarında bugüne kadar en çok seyirciyle oynanan ilk 10 maçın açıklanması, Kayseri ve Galatasaray’ın kadın basketbolundaki değerini bir kez daha ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin baskınlığı ve Galatasaray'ın rolü

Listeye göre, en çok seyirci toplayan ilk 10 maçın 6’sında Kayseri yer aldı; bu durum Kayseri'nin sadece sahada değil, tribünde de Avrupa'ya damga vurduğunu gösteriyor. Listede ayrıca Galatasaray Kadın Basketbol Takımı da yer alarak Türkiye'nin kadın basketbolundaki gücünü bir kez daha kanıtladı.

Palancıoğlu'na teşekkür

Şahin, özellikle Anadolu takımı olarak öne çıkan Melikgazi Kayseri Kadın Basketbol Takımı'nın başarısında emeği geçenlere teşekkür etti ve takımın sponsoru ile sahibi konumundaki Melikgazi Belediyesinin desteğine dikkat çekti. Şahin, Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu için şunları söyledi: "Anadolu’dan çıkıp Avrupa’da tribün rekorları kıran bu başarı, çok kıymetli ve kırılması zor bir başarıdır. Bu süreçte emeği geçen herkesi, başta Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu olmak üzere tebrik ediyorum".

Şahin ayrıca, Kayseri'nin Avrupa kupalarında tribün rekorlarına imza atmasının kadın sporuna verilen desteğin büyüklüğünü gösterdiğini ve bu başarının Türkiye'deki genç kızlar ile kadınlara ilham vereceğini ifade etti.

