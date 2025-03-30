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Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Kafadar Görevinden Alındı

Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Cemal Kafadar, 'Yahudi karşıtı' iddialar nedeniyle görevden alındı.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 00:57
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 00:57
Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Kafadar Görevinden Alındı

Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi (CMES) Direktörü Prof. Dr. Cemal Kafadar, merkezdeki bazı programların "Yahudi karşıtı perspektifi temsil etmede başarısız olduğu" iddiaları ardından görevinden alınıyor.

Üniversite öğrencilerinin çıkardığı The Harvard Crimson gazetesinin haberine göre, Prof. Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer, görevlerinden ayrılmaya zorlandı. Harvard Üniversitesi'nin geçici Sosyal Bilimler Dekanı David Cutler, bazı üniversite üyelerine gönderdiği e-postada, Kafadar'ın yıl sonunda CMES Direktörlüğünden ayrılacağını bildirdi.

Cutler, Kafadar'a CMES'teki çalışmaları için teşekkür ederken, meslektaşlarından 16 Nisan'a kadar direktörlük pozisyonu için potansiyel adaylar önermelerini istedi. Kafadar'ın ayrılışına ilişkin detaylara yer verilmeyen e-postada, Bsheer'ın adının geçmemesi dikkat çekti.

Bu kararın, merkezin bazı programlarına yönelik "Yahudi karşıtı ve İsrail perspektiflerini temsil etmede başarısız olduğu" yönündeki iddialar sonrası alınması ise oldukça anlamlı. Ancak, Kafadar ve Bsheer'in fakültedeki asli görevlerine devam edeceği belirtildi.

Lawrence Summers, Harvard Üniversitesi'nin eski rektörü, 4 Mart'ta CMES'in ev sahipliği yaptığı "İsrail'in Lübnan Savaşı" konulu panelin, üniversitenin "yasal baskı altında" kabul ettiği Uluslararası Holokost Anma İttifakı (IHRA) tarafından tanımlanan "antisemitizm" ölçütlerine göre "büyük olasılıkla" Yahudi karşıtı olduğunu ifade etmişti.

Öte yandan, Harvard Yahudi Mezunlar İttifakı'nın daha önce yayımlanan bir raporda, CMES'in İsrail'i "dünyanın en büyük kötülükleri olan ırkçılık, apartheid ve soykırımı bünyesinde barındıran son sömürgeci yerleşimci güç" olarak damgalamakla suçlandığı belirtiliyor.

Harvard Orta Doğu Çalışmaları Merkezi Hakkında

1954 yılında kurulan Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi, bölge ile ilgili çok çeşitli konularda araştırma ve öğretimi destekleme misyonu taşıyor. Orta Doğu'daki çeşitli politikaları, kültürleri ve tarihleri anlamak için akademik bir ortam yaratan merkez, Harvard lisans programlarından mezun olan akademisyenlerin, akademi, iş dünyası, gazetecilik ve hukuk gibi kariyerlerinde Orta Doğu'ya yönelik derin bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Merkez, öğrencilere Orta Doğu alanında bir yüksek lisans programı ve Tarih, Antropoloji, Sanat ve Mimarlık Tarihi gibi bölümlerle ortaklaşa yürütülen doktora programları gibi çeşitli akademik imkanlar sunmaktadır. Filistin ve Gazze'deki olaylara ilişkin birçok etkinlik düzenleyen Merkez, son dönemde "Yahudi karşıtı" olduğu yönündeki iddialarla eleştiriliyor.

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