Hasan Basri Yalçın: 'Herhangi Bir Şekilde Terörle Müzakere Yok' — Türkiye Yüzyılı ve Terörsüz Türkiye

Hasan Basri Yalçın: 'Herhangi Bir Şekilde Terörle Müzakere Yok'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Bitlis'te düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında partinin terörle mücadele ve gelecek vizyonunu anlattı. Partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında Yalçın, sahada kazanılan mücadelenin topluma yayılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda Bitlis mesajı

Yalçın, her ilde milletvekilleri, parti yöneticileri ve bakanlarla yoğun programlar yürüttüklerini söyleyerek, AK Parti'nin sadece seçim dönemlerinde değil sürekli toplumla iç içe olduğunu belirtti. Konuşmasında, Cumhurbaşkanı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli öncülüğündeki "Terörsüz Türkiye" girişimini öne çıkardı ve bunun 40 yılı aşkın süredir ülkenin gündeminde olan terör meselesini tamamen ortadan kaldırmayı amaçladığını ifade etti.

"Herhangi bir şekilde terörle bir müzakere içinde değiliz. Herhangi bir şekilde bir pazarlık yürütülüyor değil. Herhangi bir şekilde al-ver süreçleri yürümüyor. Terörle mücadeleyi sahada kazandık. Şimdi onu bütünüyle topluma yaymanın peşindeyiz."

Terörün maliyeti ve toplumsal etkileri

Yalçın, terörün yol açtığı can kayıplarının telafi edilemeyeceğini, ancak terörün ekonomik ve bölgesel kalkınma üzerindeki tahribatının da büyük olduğunu vurguladı. "Milyarlarca dolarımız terörle mücadeleye gitti" ifadelerini kullanan Yalçın, terörün ülkenin bazı coğrafyalarının gelişimini engellediğini belirtti ve bu yükten toplumun kurtarılması gerektiğini söyledi.

Savunma sanayi ve sahadaki başarı

Son yıllarda savunma sanayine yapılan yatırımlara dikkat çeken Yalçın, İHA ve SİHA'ların sahadaki görevleri kolaylaştırdığını belirtti. Terör meselesinin yeniden gündeme gelmesini engelleyecek her türlü adımı atacaklarını, amacın toplumun terörün etkilerinden bütünüyle arındırılması olduğunu söyledi.

"Türkiye'de terör diye bir sorun olmasın, toplum bu terörün hiçbir etkisinden etkilenmesin istiyoruz. Tam anlamıyla yapmaya çalıştığımız şey bu."

Hedef: Türkiye Yüzyılı ve bölgesel rol

Yalçın konuşmasının sonunda Türkiye'nin yalnızca sınırları içindeki sorunları çözmekle kalmayıp, bölgesel ve küresel meselelerde söz sahibi, güçlü ve etkili bir ülke olma hedefini yineledi. Terörün tamamen ortadan kaldırılmasının Türkiye Yüzyılı vizyonunun ön koşullarından biri olduğunu belirterek, amaçlarının seçim propagandasından öteye gidip Türkiye'nin yolunu açmak, bölgesel istikrar ve küresel barışa katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Program kapsamında Yalçın, İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı ve AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi ve partililerle birlikte esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

