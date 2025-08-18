Hasan Dağı'nda Yamaç Paraşütü Kazası: Cengiz Kalyoncu Hayatını Kaybetti

Aksaray'daki organizasyonda paraşütçü ağır yaralandı, hastanede kurtarılamadı

Aksaray Hasan Dağı'nda devam eden 2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nın Türkiye ayağında meydana gelen kazada, sporcu Cengiz Kalyoncu hayatını kaybetti.

Türkiye Hava Sporları Federasyonunca organize edilen şampiyonada uçuş yapan Cengiz Kalyoncu, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek düştü.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve kurtarma ekipleri, ağır yaralı olarak bulunan sporcuyu buldu. İlk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: İlimiz Hasan Dağı'nda düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Şampiyonası kapsamında bugün meydana gelen elim kaza sonucu, İzmirli sporcumuz Cengiz Kalyoncu sert iniş esnasında geçirdiği kaza neticesinde ağır yaralanmış, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, spor camiamıza ve sevenlerine baş sağlığı, sabırlar diliyorum.

