Hasankeyf’te Tütün Denetimi: Halk Sağlığı İçin Sahaya İndiler

Hasankeyf’te tütün denetimi: Halk sağlığı için sahaya indiler
Denetim ve bilgilendirme çalışması yapıldı
Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyfte, tütünle mücadele kapsamında kapsamlı denetim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.
Sağlık ekipleri, emniyet ve zabıta eşliğinde ilçedeki işletmeler mercek altına alındı. Denetimler sırasında, tütün kullanımının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekilerek işletme sahipleri ve vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu.
Yürürlükteki mevzuat kapsamında uyulması gereken kurallar hatırlatıldı; gerekli uyarılar yapılarak toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.
Yetkililer, halk sağlığının korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı ve tütünle mücadelede toplumun tüm kesimlerinin duyarlılık göstermesi ile iş birliği içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti.
