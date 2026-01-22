Hasankeyf’te Tütün Denetimi: Halk Sağlığı İçin Sahaya İndiler

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde sağlık, emniyet ve zabıta ekipleri tütün denetimi yaparak işletmeleri bilgilendirdi ve mevzuat hatırlatıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 13:12
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 13:12
Denetim ve bilgilendirme çalışması yapıldı

Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyfte, tütünle mücadele kapsamında kapsamlı denetim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Sağlık ekipleri, emniyet ve zabıta eşliğinde ilçedeki işletmeler mercek altına alındı. Denetimler sırasında, tütün kullanımının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekilerek işletme sahipleri ve vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yürürlükteki mevzuat kapsamında uyulması gereken kurallar hatırlatıldı; gerekli uyarılar yapılarak toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.

Yetkililer, halk sağlığının korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı ve tütünle mücadelede toplumun tüm kesimlerinin duyarlılık göstermesi ile iş birliği içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

