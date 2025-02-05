Hasankeyf'teki Şaab Vadisi ve Arkeopark FPV Dronla Görüntülendi

Hasankeyf'te Tarihi Güzellikler FPV Dronla Keşfedildi

Batman ilinde yer alan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Hasankeyf ilçesindeki Şaab Vadisi ve Arkeopark, son teknoloji FPV dron çekimleri ile gözler önüne serildi.

Tarihi ve Doğal Güzellikler

Hasankeyf Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Şaab Vadisi ve Arkeopark'ın, kadim tarihi mirası ve doğal güzellikleri ile ziyaretçileri cezbedecek bir destinasyon merkezi haline geldiği vurgulandı.

Restorasyon Çalışmaları ve Teşekkür Mesajı

Açıklamada, vadi ve arkeopark alanındaki restorasyon ve peyzaj çalışmaları'nın bitme aşamasına ulaştığı ve bu süreçte emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür edildiği kaydedildi.

Görsel Zenginliklerin Paylaşımı

Özellikle yeni FPV dron görüntüleri, vadinin doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve devam eden peyzaj çalışmalarıyla ilgili eşsiz bir bakış açısı sundu. Bu görüntüler, Hasankeyf'in değerini ve güzelliklerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.