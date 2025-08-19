DOLAR
Hastanelerde hijyende yeni dönem: QR kodla temizlik hızlanıyor

Sağlık Bakanlığı, QR Kod Temizlik Uygulaması'nı ülke genelinde hayata geçiriyor; ortak alanlardaki temizlik talepleri QR ile cepheden bildirilebilecek.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 15:48
Hastanelerde hijyende yeni dönem: QR kodla temizlik hızlanıyor

Sağlık Bakanlığı, QR Kod Temizlik Uygulaması’nı ülke genelinde yaygınlaştırıyor

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, farklı illerde pilot olarak uygulanan "QR Kod Temizlik Uygulaması"nı hastanelerde temizlik süreçlerini daha hızlı ve etkin hale getirmek amacıyla ülke genelinde uygulamaya geçiriyor. Uygulama, ortak kullanım alanlarında hijyenin korunmasını ve hasta ile personel memnuniyetinin artmasını hedefliyor.

Uygulama nasıl işleyecek?

Vatandaşlar ve hastane çalışanları, tuvalet, asansör gibi ortak kullanım alanlarındaki temizlik ihtiyaçlarını cep telefonlarıyla QR kod okutarak anında bildirebilecek. Bildirimler ilgili temizlik personeline SMS yoluyla iletilecek ve rutin süre beklenmeden müdahale sağlanacak.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Halkımızla ve personellerimizle birlikte tuvaletlerde ve asansörlerde temizlik yapılma koşullarını daha üst seviyelere taşıyabilmek amacındayız." dedi.

Usta, uygulamanın nasıl çalıştığını aktaran açıklamasında şu bilgileri verdi: "Birkaç ilimizde uygulanan ama tüm illerimize ve tüm sağlık tesislerimize yaygınlaştırmayı öngördüğümüz bir projeyi ortaya koyuyoruz. Buradaki uygulama şu şekilde olacak. Öncelikle bir karekod uygulamasını tüm tesislerimizde tuvaletlere ve asansörlere yerleştirmiş olacağız. Kişiler, hastalarımız, personelimiz ve diğer ilgili kim varsa karekod uygulamasıyla birlikte telefonuyla karekodu okuttuklarında, karşılarına bir ekran çıkacak. Bu ekranda temiz, kısmen temiz ya da kirli şekliyle üç seçenekle birlikte kişiler bulunduğu ortamdaki koşullara göre kararını verecek. Bu sayede hemen temizlik durumunun değerlendirme koşulu ortaya çıkacak."

Usta, uygulama esnasında ilgili personel ve yöneticiye SMS gideceğini ve temizlik personelinin oraya intikalinin sağlanacağını belirterek, "Bu sayede de saatte bir yapılmak durumunda kalınan temizlik eylemini gerekirse hemen 5 dakika sonrasında yapabilir duruma gelmiş olacağız. Bu da bize daha temiz ve hijyenik koşulların oluşmasını sağlayacak ve özellikle hasta memnuniyetini daha üst seviyelere hijyen anlamında çekmiş olacağız." diye konuştu.

Pilot uygulama ve sonuçlar

Uygulama pilot olarak bazı illerde denendi; bunlardan biri olan Trabzon’da uygulamanın olumlu etkileri görüldü. Usta, "İl müdürü olduğum dönemde Trabzon'da uyguladık. Trabzon'da yüzde 30 oranında hasta memnuniyetine yansımalarını gördük. Hizmet alan vatandaşlarımız ve personelimiz açısından da daha güvenle baktıkları tesisler ortaya çıkarmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Hedef: Hastanelerde hijyen standartlarını güçlendirerek, çalışan, hasta ve ziyaretçi memnuniyetini artırmak ve temizlik müdahalelerini hızlandırmak.

