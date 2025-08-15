DOLAR
Hatay Antakya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay Antakya Narlıca'daki orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı; soğutma sürüyor, yaralanma ve can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 00:19
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 00:25
Hatay Antakya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay Antakya'da orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Narlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekip müdahalesi ve son durum

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Bölgedeki ekipler tarafından soğutma çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, yangında herhangi bir yaralanma, can kaybı ve başka bir olumsuz durumun bulunmadığı kaydedildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

