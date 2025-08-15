Hatay Antakya'da orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Narlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekip müdahalesi ve son durum

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Bölgedeki ekipler tarafından soğutma çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, yangında herhangi bir yaralanma, can kaybı ve başka bir olumsuz durumun bulunmadığı kaydedildi.

