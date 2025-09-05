Hatay-Antakya'da Salça Denetimi: 36 Ton Ürün Muhafaza Altına Alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hatay'ın Antakya ilçesinde gerçekleştirilen gıda denetimlerinin sonuçlarını açıkladı. Yapılan incelemelerde salça posası ve çeşitli katkı maddeleri kullanılarak salça üretimi yapıldığı tespit edildi.

Denetim Bulguları ve Yapılan İşlemler

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişiminin en büyük öncelik olduğu vurgulandı.

"Hatay-Antakya'da gıda denetçisi ekiplerimizin yaptığı denetimler sonucunda, salça posası ve çeşitli katkılar kullanılarak salça üretimi yapıldığı belirlenmiş, domates posası/biber salçası görünümünde 36 ton ürün muhafaza altına alınmış, depoda bekletilen 6 ton domates posası imha edilmiş, işletmeyle ilgili yasal işlem başlatılmıştır."

Denetimler kapsamında muhafaza altına alınan 36 ton ürün ile depoda bekletildiği için imha edilen 6 ton domates posası somut olarak rapor edildi. İlgili işletme hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.

Bakanlık, denetimlerin aralıksız sürdüğünü ve gıda güvenilirliğini hiçe sayan hiçbir girişime geçit verilmeyeceğini bildirdi.