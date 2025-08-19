DOLAR
Hatay Atık Su Tüneli: 11,2 km ve 180 bin m³ kapasiteli Türkiye'nin en büyüğü

Bakan Kurum: Hatay'da 11 bin 200 m uzunluğunda, 180 bin m³ kapasiteli Türkiye'nin en büyük atık su tüneli inşa ediliyor; Asi Nehri temizlenecek.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 13:02
Hatay Atık Su Tüneli: 11,2 km ve 180 bin m³ kapasiteli Türkiye'nin en büyüğü

Hatay Atık Su Tüneli: 11,2 km ve 180 bin m³ kapasiteli Türkiye'nin en büyüğü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde altyapısı ağır hasar gören Hatay'da inşası süren Hatay Atık Su Tüneli projesine ilişkin yaptığı paylaşımda projenin amaç ve kapsamını aktardı.

Proje detayları ve işbirliği

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Büyükçat mevkisinde İLBANK, Emlak Konut GYO ve Hatay Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, Defne, Antakya merkez ve Samandağ ilçelerini kapsayan hat boyunca 11,2 kilometre uzunluğunda ve 5,6 metre çapındaki atık su tünelinin inşası devam ediyor.

Tünel ile başta TOKİ ve Emlak Konut projeleri olmak üzere mevcut yerleşim birimlerinin atık suları, tünelin doğal eğimi kullanılarak doğrudan ileri biyolojik arıtma tesisine aktarılacak.

Açıklamada, 180 bin metreküp kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin tamamlanmasıyla Hatay'ın kanalizasyon sorununun çözülmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Bakan Kurum'un paylaşımı

Bakan Kurum, NSosyal'deki hesabından paylaştığı görüntüler eşliğinde şu ifadeleri kullandı: "11 bin 200 metre uzunluğunda, 180 bin metreküp kapasiteli ülkemizin en büyük atık su tünelini Hatay'da inşa ediyoruz. Asrın felaketi sonrası şehrimizde konutlarımızın yanı sıra altyapıyı da tamamen yeniliyoruz. Hatay Atık Su Tüneli projemiz tamamlandığında Asi Nehri, tertemiz suyuyla tüm ihtişamıyla eski canlılığına tekrar kavuşacak."

Emlak Konut yetkilisinin değerlendirmesi

Emlak Konut Altyapı Kontrol Amiri Serhan Hezer, ileri biyolojik arıtma tesisinin Hatay'ın kanalizasyon ve çevre sorunlarına çözüm getireceğini belirtti. Hezer, Asi Nehri'ni etkileyen çevre kirliliğinin önüne geçileceğini ve artık hiçbir kanalizasyon hattının Asi Nehri'ne karışmayacağını, tüm atık suların doğal eğimiyle doğrudan ileri biyolojik arıtma tesisine intikal edeceğini kaydetti.

Not: Proje çalışmalarına ilişkin görüntüler Bakan Kurum tarafından NSosyal hesabından paylaşıldı.

