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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AA'nın Yılın Kareleri oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:27
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Başkan Öntürk, bu güzel etkinliğin önemine dikkat çekerek, yerel ve ulusal basının fotoğrafçılarının eserlerinin değerlendirilmesinin toplum üzerindeki yansımalarını vurguladı.

Oylama sürecinde, Anadolu Ajansı'nın katkılarıyla sunulan nadide fotoğrafların, insanların gündelik yaşamını, doğayı ve kültürel değerleri nasıl şekillendirdiğine dair önemli ipuçları sunduğunu belirten Öntürk, bu tür etkinliklerin fotoğraf sanatına olan ilgiyi artıracağını ifade etti.

Başkan Öntürk, AA'nın bu önemli projesinin, hem yerel hem de uluslararası düzeyde tanınır hale geldiğini söyleyerek, katılımcılara başarılar diledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga...

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga...

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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