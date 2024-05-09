Hatay’da 10 binden fazla depremzedeye yeni konutları teslim edildi

6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini kaybeden hak sahipleri için Hatay’da konut teslimi yapılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay’da 15 farklı noktada deprem konutu inşasının devam ettiğini açıkladı.



Hatay’a yapılacak olan 100 bin 335 deprem konutu yapımının devam ettiği aktarılırken, 10 bin 831 hak sahibinin yeni yuvalarına kavuştuğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği üzere Hatay’ı eskisinden daha güvenli hale getirme çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Yelikaya, şehrin karanlıkta kalmasına asla müsade etmeyeceklerini vurguladı. İşte Ali Yerlikaya’nın paylaşımı:



