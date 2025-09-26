Hatay'da 1510 litre sahte içki ve 700 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 1510 litre sahte içki, 700 paket kaçak sigara ve 20 elektronik sigara ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 17:48
Hatay'da 1510 litre sahte içki ve 700 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay'da 1510 litre sahte içki ve 700 paket kaçak sigara ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 adreste operasyon düzenledi

Hatay'da, kaçak ürünlerin satış ve imalatına yönelik yürütülen çalışmada İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 1510 litre sahte içki, 700 paket gümrük kaçağı sigara ve 20 elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri, adreslerde bulunan 4 şüpheli'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Hatay'da 1510 litre sahte içki ve 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen operasyonlarda, 4...

Hatay'da 1510 litre sahte içki ve 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da 1510 litre sahte içki ve 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen operasyonlarda, 4...

İLGİLİ HABERLER

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da İnşaatta 7. Kattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
2
Samsun'da DEAŞ Operasyonunda Irak Uyruklu S.A.M.M. (29) Adli Kontrolle Serbest
3
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump Görüşmesine Videolu 'Dostluk Mesajı'
4
Ankara Nallıhan'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
5
Samsun'da 200 Bin TL'lik Ziynet Eşyası Çalan Komşu Adli Kontrolle Serbest
6
Adana'da Kamyona Çarpan Otomobilde 2 Ölü, 1 Yaralı
7
Pakistan ve Rusya 'Druzhba-VIII' ile Terörle Mücadelede Ortak Tatbikat

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı