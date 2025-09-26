Hatay'da 1510 litre sahte içki ve 700 paket kaçak sigara ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 adreste operasyon düzenledi
Hatay'da, kaçak ürünlerin satış ve imalatına yönelik yürütülen çalışmada İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 1510 litre sahte içki, 700 paket gümrük kaçağı sigara ve 20 elektronik sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak polis ekipleri, adreslerde bulunan 4 şüpheli'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.
