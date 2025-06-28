Hatay'da 33 Bin 433 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonda, 33 bin 433 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, E.U'nun 2 iş yeri ve aracında arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 1 kilo 185 gram esrar, 33 bin 425 uyuşturucu hap ve 44 tabanca mermisi bulundu.

Ayrıca, ilçe genelinde yapılan denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan O.D.'nin üzerinde ruhsatsız tabanca, şarjör, 10 mermi ve 8 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 2 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 33 bin 433 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 1 kilo 185 gram esrar, 33 bin 425 uyuşturucu hap ve 44 tabanca mermisi ele geçirildi.