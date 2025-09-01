DOLAR
Hatay'da 592 caretta caretta yavrusu jandarmayla denizle buluştu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sahile çıkan 592 caretta caretta yavrusu güvenli şekilde denize ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 00:43
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 00:43
Hatay'da 592 caretta caretta yavrusu jandarmayla denizle buluştu

Hatay'da 592 caretta caretta yavrusu jandarmayla denizle buluştu

Samandağ sahilinde yavrular güvenli şekilde denize salındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yumurtalarından çıkan 592 caretta caretta yavrusu, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu güvenli şekilde denize ulaştırıldı.

Ekipler, sahil şeridinde yürüttükleri çalışmalarda çevredeki yapay ışıklar nedeniyle yönlerini kaybeden yavru kaplumbağaları toplayarak, karadan denize güvenli geçişlerini sağladı.

Yürütülen titiz çalışma sonucunda toplam 592 yavru, korunarak ve güvenlik önlemleri alınarak denizle buluşturuldu.

