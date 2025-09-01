Hatay'da 592 caretta caretta yavrusu jandarmayla denizle buluştu
Samandağ sahilinde yavrular güvenli şekilde denize salındı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yumurtalarından çıkan 592 caretta caretta yavrusu, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu güvenli şekilde denize ulaştırıldı.
Ekipler, sahil şeridinde yürüttükleri çalışmalarda çevredeki yapay ışıklar nedeniyle yönlerini kaybeden yavru kaplumbağaları toplayarak, karadan denize güvenli geçişlerini sağladı.
Yürütülen titiz çalışma sonucunda toplam 592 yavru, korunarak ve güvenlik önlemleri alınarak denizle buluşturuldu.