Hatay'da Ağaçlara Çarpan Otomobil İkiye Bölündü, Sürücü Yaralandı

Hatay'da Feci Kaza: Otomobil İkiye Bölündü

Hatay'ın Erzin ilçesinde, ağaçlara çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kadir E. yönetimindeki 31 ANB 208 plakalı otomobil, Erzin-Dörtyol kara yolunun Bahçelievler mevkiinde seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Kaza Sonrası Olay Yeri

Çarpmanın etkisiyle otomobilin ikiye bölünmesi sonucu sürücü Kadir E. yaralandı. Olayı gören çevredekiler derhal ihbarda bulunarak sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerinin olay yerine yönlendirilmesini sağladı.

Yaralı sürücü, hemen ambulansa alınarak Erzin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından, kazanın detayları merak konusu oldu.

Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Kaza anı, bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, kazanın meydana geliş anını gözler önüne serdi.