Hatay'da Ailede Şifa, Toplumda Dayanışma Projesi Başladı

HMKÜ'de tanıtılan 'Ailede Şifa, Toplumda Dayanışma' projesi; 50 anne için sağlık okuryazarlığı, grup terapileri ve sosyal dayanışma eğitimleri sunacak.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 18:54
Hatay'da Ailede Şifa, Toplumda Dayanışma Projesi Başladı

Hatay'da 'Ailede Şifa, Toplumda Dayanışma' projesi tanıtıldı

Hatay'da, 2025 Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen 'Ailede Şifa, Toplumda Dayanışma' projesinin tanıtımı yapıldı. Proje, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü destekleriyle Romatoloji Hemşireleri Derneği ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) işbirliğiyle düzenlendi.

Program ve açılış

Tanıtım programı, HMKÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Doç. Dr. Güven Kuvandık Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinlik, Hatay Bedii Sabuncu Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan koronun konseriyle başladı.

Delikkaya: Proje deprem sonrası daha da anlam kazandı

Romatoloji Hemşireleri Derneği Başkanı Deniz Delikkaya, konuşmasında projenin 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Hatay için ayrı bir önem taşıdığını vurguladı. Delikkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinin de projeye verdiği değeri artırdığını belirterek, "Romatolojik hastalıklar çoğu zaman sessiz başlar ve ilk fark eden çoğu zaman bir doktordan önce aile olur. Biz de bu projeyle annelerin farkındalığını artırarak ailede başlayan şifayı toplumun dayanışmasına dönüştürmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Projenin kapsamı

Delikkaya, proje çalışmaları kapsamında Hatay'da 50 anne ile birlikte hareket edileceğini belirtti. Proje çerçevesinde romatoloji hastalarının annelerine sağlık okuryazarlığı, grup terapileri, sosyal dayanışma ve farkındalık eğitimleri verilecek.

Katılımcılar

Tanıtım programına Hatay Vali Yardımcısı Can Atak ile birlikte İl Sağlık Müdürü Dr. Sıtkı Sönmez, HMKÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Onur Koyuncu, HMKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cahit Özer ve romatoloji hastalarının yakınları katıldı.

Hatay'da "2025 Aile Yılı" kapsamında "Ailede Şifa, Toplumda Dayanışma" projesinin tanıtımı...

Hatay'da "2025 Aile Yılı" kapsamında "Ailede Şifa, Toplumda Dayanışma" projesinin tanıtımı yapıldı. HMKÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Doç. Dr. Güven Kuvandık Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Romatoloji Hemşireleri Derneği Başkanı Deniz Delikkaya konuşma yaptı.

Hatay'da "2025 Aile Yılı" kapsamında "Ailede Şifa, Toplumda Dayanışma" projesinin tanıtımı...

İLGİLİ HABERLER

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
2
Türk Kızılay, Ürdün Üzerinden Gazze'ye Yardım Sevkiyatı
3
Petro'dan Trump'a Tepki: Venezuela'dan Gelen Botun Vurulması 'Cinayet'
4
Motosiklet Eğitmeninden 'Can Kurtaran' Trafik Uyarıları
5
Bayrampaşa'da Yolsuzluk Soruşturması: 39 Şüpheli İçin Tutuklama Talebi
6
İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 100'ü aştı
7
AK Parti'li Yalçın Bitlis'te STK'larla: 'Terörsüz Türkiye' hedefi

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa