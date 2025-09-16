Hatay'da Ailede Şifa, Toplumda Dayanışma Projesi Başladı

Hatay'da 'Ailede Şifa, Toplumda Dayanışma' projesi tanıtıldı

Hatay'da, 2025 Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen 'Ailede Şifa, Toplumda Dayanışma' projesinin tanıtımı yapıldı. Proje, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü destekleriyle Romatoloji Hemşireleri Derneği ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) işbirliğiyle düzenlendi.

Program ve açılış

Tanıtım programı, HMKÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Doç. Dr. Güven Kuvandık Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinlik, Hatay Bedii Sabuncu Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan koronun konseriyle başladı.

Delikkaya: Proje deprem sonrası daha da anlam kazandı

Romatoloji Hemşireleri Derneği Başkanı Deniz Delikkaya, konuşmasında projenin 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Hatay için ayrı bir önem taşıdığını vurguladı. Delikkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinin de projeye verdiği değeri artırdığını belirterek, "Romatolojik hastalıklar çoğu zaman sessiz başlar ve ilk fark eden çoğu zaman bir doktordan önce aile olur. Biz de bu projeyle annelerin farkındalığını artırarak ailede başlayan şifayı toplumun dayanışmasına dönüştürmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Projenin kapsamı

Delikkaya, proje çalışmaları kapsamında Hatay'da 50 anne ile birlikte hareket edileceğini belirtti. Proje çerçevesinde romatoloji hastalarının annelerine sağlık okuryazarlığı, grup terapileri, sosyal dayanışma ve farkındalık eğitimleri verilecek.

Katılımcılar

Tanıtım programına Hatay Vali Yardımcısı Can Atak ile birlikte İl Sağlık Müdürü Dr. Sıtkı Sönmez, HMKÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Onur Koyuncu, HMKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cahit Özer ve romatoloji hastalarının yakınları katıldı.

Hatay'da "2025 Aile Yılı" kapsamında "Ailede Şifa, Toplumda Dayanışma" projesinin tanıtımı yapıldı. HMKÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Doç. Dr. Güven Kuvandık Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Romatoloji Hemşireleri Derneği Başkanı Deniz Delikkaya konuşma yaptı.