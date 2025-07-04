Hatay'da Akondroplazili Çift, 21 Yıl Sonra Evlilik Hayallerine Kavuştu

Hatay'da, akondroplazi (boy kısalığına neden olan bir büyüme bozukluğu) rahatsızlığı bulunan Nurgül Aksoy (38) ile Mustafa Sevim (49), 21 yıl sonra hayallerini gerçekleştirerek evlendi.

Boyları 105 santimetre olan Nurgül Aksoy ve Mustafa Sevim, 21 yıl önce görücü usulüyle tanışarak nişanlandı. Ancak ailelerin anlaşmazlığı yüzünden çift o dönem ayrılmak zorunda kaldı. Yıllar geçse de sevgilerini sürdüren çift, Yayladağı Belediyesi ve Karınca Misali Sosyal ve Yardımlaşma Derneği'nin desteğiyle evlenerek uzun süredir bekledikleri mutluluğa ulaştı.

Çiftin düğünü, Yayladağı Devrent Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşti. Nurgül Aksoy, AA muhabirine verdiği demeçte, "Anne ve babalarımızı kaybettikten sonra evlenerek hayallerimizi gerçekleştirdik," dedi. Hayalini gerçekleştirmede emeği geçen herkese teşekkür eden Aksoy, "Mustafa'yı çok seviyorum. 15 yaşındayken tanıştık, görücü usulüyle nişanlandık ama aileler anlaşamadı. Ayrıldık ama sevgimiz bitmedi. 21 yıl sonra tekrar kavuştuk. Gelinlik giymek en büyük hayalimdi, çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Mustafa Sevim, 21 yılın ardından sevdiğine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Karınca Misali Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nurdan Kıdıl Köçek, Hatay'da Nurgül ve Mustafa çifti ile yollarının kesiştiğini belirterek, "Gelinimizin en büyük hayali gelinlik giymekti. Biz de bu hayali gerçekleştirmek için yola çıktık. Gelinliği İstanbul'dan özel olarak diktirdik, hayalindeki takılar alındı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum," diye konuştu.

Hatay'da, akondroplazi (boy kısalığına neden olan bir büyüme bozukluğu) rahatsızlığı bulunan ve 21 yıl önce nişanlandıktan sonra ayrılan Nurgül Aksoy (38) ile Mustafa Sevim (49), yıllar sonra hayallerini gerçekleştirerek evlendi.

Hatay'da, akondroplazi (boy kısalığına neden olan bir büyüme bozukluğu) rahatsızlığı bulunan ve 21 yıl önce nişanlandıktan sonra ayrılan Nurgül Aksoy (38) ile Mustafa Sevim (49), yıllar sonra hayallerini gerçekleştirerek evlendi.