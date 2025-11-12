Hatay'da Asi Nehri'ne Uçan Otomobil: 9 Yaralı

Antakya Güzelburç'ta kaza: Kaçak göçmenlerin bulunduğu araç nehre uçtu

Hatay'da kaçak göçmenleri taşıyan otomobilin Asi Nehri'ne uçmasıyla yaşanan kazada 8'i göçmen olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen Fiat marka araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle Asi Nehri'ne uçtu.

Asi Nehri'ne uçan araçta bulunan 8 kaçak göçmen ve sürücü yaralandı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis, ambulans, itfaiye ekipleri ve sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede intikal eden itfaiye ve sualtı arama kurtarma ekipleri, araçta sıkışan mültecileri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

