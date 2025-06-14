Hatay'da Babanın Kızına Kıydığı Olay: Eşi Yaralı

Hatay'da Korkunç Olay: Baba Kızını Öldürdü, Eşini Yaraladı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde meydana gelen trajik bir olayda, H. İşçimen (49) tartıştığı kızı İrem İşçimen (12) ve eşi F. İşçimen (45) ile arasında çıkan anlaşmazlık sonucu pompalı tüfeği ile ateş açtı.

Olayın Gelişimi

Babatorun Mahallesi'nde, nedeni henüz belirlenemeyen bir tartışma sırasında, H. İşçimen öncelikle kızı İrem'e ateş açtı. Olayın hemen ardından, bölgeden gelen silah seslerini duyan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede talihsiz kızın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan eşi F. İşçimen'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

H. İşçimen Gözaltına Alındı

Olay sonrasında jandarma tarafından gözaltına alınan H. İşçimen için soruşturma başlatıldı. Olayın tüm detayları ve arka planının araştırılması için geniş çaplı incelemelere devam ediliyor.

Bu üzücü olay, toplumda derin bir üzüntü yaratmış durumda ve yetkililer, yaşananların sebeplerini aydınlatmak için çalışmalarına hızla devam ediyor.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir kişi tartıştığı kızını pompalı tüfekle öldürdü, eşini yaraladı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir kişi tartıştığı kızını pompalı tüfekle öldürdü, eşini yaraladı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.