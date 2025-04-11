Hatay'da Berber Dükkanına Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Gözaltında

Hatay'da Berber Dükkanına Saldırı: 2 Yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde berber dükkanına yönelik gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Olay, Çay Mahallesi'ndeki bir berber dükkanının yakınında meydana geldi. Motosikletle gelen ve kasklı olan saldırgan, iş yerindeki İlhan T. (36) ve Enes Ö. (16) isimli kişilere tabancayla ateş açtı.

Saldırgan, daha sonra berber dükkanının yakınında bıraktığı motosikletine binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan İlhan T. ve Enes Ö, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olaya müdahale etti. Yapılan araştırmalar sonucunda, olaya karışan şüphelilerin İsmail E. ve Umut Y. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde berber dükkanına ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde berber dükkanına ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.