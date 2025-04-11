DOLAR
38,05 -0,35%
EURO
43,11 -1,21%
ALTIN
3.959,33 -2,49%
BITCOIN
3.185.606,1 -4,8%

Hatay'da Berber Dükkanına Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Gözaltında

Hatay'da berber dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 2 kişiyle birlikte 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 20:00
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 20:00
Hatay'da Berber Dükkanına Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Gözaltında

Hatay'da Berber Dükkanına Saldırı: 2 Yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde berber dükkanına yönelik gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Olay, Çay Mahallesi'ndeki bir berber dükkanının yakınında meydana geldi. Motosikletle gelen ve kasklı olan saldırgan, iş yerindeki İlhan T. (36) ve Enes Ö. (16) isimli kişilere tabancayla ateş açtı.

Saldırgan, daha sonra berber dükkanının yakınında bıraktığı motosikletine binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan İlhan T. ve Enes Ö, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olaya müdahale etti. Yapılan araştırmalar sonucunda, olaya karışan şüphelilerin İsmail E. ve Umut Y. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde berber dükkanına ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde berber dükkanına ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde berber dükkanına ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde berber dükkanına ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına 71.000 TL Promosyon Müjdesi!

Samsunlu Memurların Promosyon Ödemesi: Tek Seferde 89.500 TL!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Kavga İhbarına Giden Polislere Ev Hanımlarından Sürpriz Kutlama
2
Adıyaman'da Öğrencilerden Polis Ekiplerine Pasta Sürprizi
3
Kayseri'de Tır ile Otomobil Çarpıştı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Antalya'da Önemli Açıklamalar
5
Bağcılar'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
6
Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip Filmi Gişede Zirvede
7
İtalya'da On Binlerce Kişi AB'nin Yeniden Silahlanma Planını Protesto Etti

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı

İŞKUR Gençlik Programı: Aylık 8,664 TL Destek! Ödemeler Nisan'da Başlıyor

Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına 71.000 TL Promosyon Müjdesi!

Samsunlu Memurların Promosyon Ödemesi: Tek Seferde 89.500 TL!