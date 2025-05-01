Hatay'da Bina Boşluğuna Düşen Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yer alan Kanatlı Caddesi'nde yaşanan ilginç bir kurtarma operasyonu, hayvanseverleri sevindirdi. İki bina arasında sıkışan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, kedinin boşluktan gelen sesinin fark edilmesiyle başladı. Hemen harekete geçen vatandaşlar, hayvanı kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kedinin yaklaşık 10 metre derinlikte mahsur kaldığını belirledi.

İtfaiye personeli, kediyi kurtarmak için halatla 30 santimetrelik boşluktan aşağı sarkıtıldı. Yaklaşık 7 saat süren kurtarma ve yakalama çalışmaları sonucunda sevimli kedi bulunduğu yerden kurtarılarak güvenli bir şekilde hayvan barınağına teslim edildi.

Bu olay, hem kedi hem de onu kurtarmak için çaba harcayanların ne kadar önemli birer kahraman olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bina boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.