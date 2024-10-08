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Hatay'da Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı

Antakya'da bir otomobilin çarpması sonucu bisikletli çocuk yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 14:40
Hatay'da Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı

Antakya'da Kaza: Bisikletli Çocuk Yaralandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, A.A. adlı sürücünün kullandığı 31 ASJ 485 plakalı otomobil, Akasya Mahallesi Şükrü Balcı Caddesi üzerinde karşıya geçmeye çalışan bisikletli bir çocuğa çarptı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kaza sonrası bölgeye hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuğun ismi öğrenilemezken, sağlık ekipleri tarafından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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