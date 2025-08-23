Hatay'da çekiciyle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza detayları

Edinilen bilgiye göre, Abdullah B. idaresindeki 31 NBB 49 plakalı otomobil, Hassa-Gaziantep kara yolu Girne Mahallesi Bintaş kavşağında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AJH 154 plakalı çekici ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Abdullah B. ile araç içinde bulunan Sevda B, Beyza Hayriye B., Nizamettin C, Zülal K. ve Sariye K. yaralandı.

Müdahale ve ölü sayısı

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri tarafından yaralılara müdahale edildi. Ambulanslarla Hassa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sevda B, Beyza Hayriye B. ve Nizamettin C. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik kamerası görüntüsü

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kavşakta dönüş yapan otomobile çekicinin yandan çarpması yer alıyor.

Gelişmeler hakkında yetkililerden ve hastane kaynaklarından gelecek bilgilere göre haberimiz güncellenecektir.

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.