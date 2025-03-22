Hatay'da 'Change' Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Hatay'da düzenlenen operasyonda, çalıntı araçlarla 'change' yöntemiyle işlem yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 00:30
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 00:37
Hatay'da 'Change' Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Hatay'da 'Change' Araç Operasyonu

Hatay'da tırların motor ve şasi numaralarının değiştirilmesi suretiyle çalıntı veya yurt dışından getirilen araçlarla işlem yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Olay, özellikle ağır hasar almış veya yanmış araçlar üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerine karşı yapılan bir operasyonda gözlemlendi.

Operasyonun Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ştirile değiştirilerek satılan araçlar konusu üzerine detaylı bir çalışma başlattı. Bu çerçevede düzenlenen operasyonda, 63 tır çekicisine el konulmuşken, 21 tırın motor ve şasi numarasının değiştirildiği tespit edildi.

Gözaltı ve Serbest Bırakma

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler A.K, A.Y. ve Ö.T. olarak belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Yetkililer, bu tür dolandırıcılıkların önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Hatay'da ağır hasar almış veya yanmış araçları alarak, çalıntı ya da yurt dışından getirilen...

Hatay'da ağır hasar almış veya yanmış araçları alarak, çalıntı ya da yurt dışından getirilen araçlarla "change" yöntemiyle motor ve şasi numaralarını değiştirip sattıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 63 tır çekicisine el konulurken, 21'inin motor ve şasi numarasının değiştirildiği tespit edildi.

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