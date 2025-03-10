Hatay'da Coşkulu Ramazan Panayırı Açıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Ramazan Panayırı, geleneksel etkinliklerle ziyaretçilerini bekliyor.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 21:47
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 21:59
Hatay'da Coşkulu Ramazan Panayırı Açıldı

Hatay'da Coşkulu Ramazan Panayırı Açıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen Ramazan Panayırı, vatandaşların ilgisini çekiyor. Panayır, Meydan Mahallesi'ndeki Üsküdar Konteyner Kenti'nde kuruldu.

Geleneksel Etkinlikler ve Atölyeler

Ramazan Panayırı'nda, geleneksel Türk sanatlarının yanı sıra meddah gösterisi, gölge oyunları, atölye çalışmaları, dinletiler ve söyleşiler gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Panayıra gelen aileler, küçüklüklerindeki oyunları çocuklarıyla birlikte oynama fırsatı buluyor.

Çocuklar İçin Eğlenceli Aktiviteler

Panayırda, çocukların yüzlerine çeşitli çizimlerin yapıldığı atölye çalışmaları da dikkat çekiyor. Küçükler, kendilerine verilen resimleri atölyedeki görevlilerle boyayarak eğlenceli vakit geçiriyor.

Ramazan Panayırı, 2 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak. Tüm vatandaşlar, bu eğlenceli etkinlikleri kaçırmamak için panayırı ziyaret etmeye davet ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Hatay'ın İskenderun Ramazan Panayırı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Hatay'ın İskenderun Ramazan Panayırı kuruldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Hatay'ın İskenderun Ramazan Panayırı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Hatay'ın İskenderun Ramazan Panayırı kuruldu.

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