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Hatay'da Cumhuriyet Panayırı Etkinlikleri İle Coşku Dolu Kutlama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen Cumhuriyet Panayırı, dolu dolu etkinliklerle sona erdi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 16:31
Hatay'da Cumhuriyet Panayırı Etkinlikleri İle Coşku Dolu Kutlama

Hatay'da Cumhuriyet Panayırı Coşkusu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "Cumhuriyet Panayırı" etkinlikleri, çeşitli aktivitelerle sona erdi.

Üç Gün Süren Etkinlikler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat 2023'teki afetin ardından başlatılan etkinlikler, depremzede vatandaşlara moral vermek amacıyla gerçekleştirildi. Üç gün boyunca, çocuk tiyatroları, söyleşiler, sanal gerçeklik deneyim alanları ve farklı atölye çalışmaları yer aldı.

Depremzede Çocuklar İçin Eğlence

Atatürk Anıtı çevresinde yapılan "Cumhuriyet Panayırı" etkinliklerinde, depremzede çocuklar keyifli anlar yaşadı ve eğlenceli vakit geçirme imkanı buldu.

Hatice Kübra Tongar'ın Semineri

Etkinliklerin son gününde tanınmış yazar Hatice Kübra Tongar, "Bağırmayan Anneler" başlıklı semineriyle anne-babalara yönelik bilgilendirici bir konuşma yaptı, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Cumhuriyet Payanırı" son gün etkinlikleriyle tamamlandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Cumhuriyet Payanırı" son gün etkinlikleriyle tamamlandı.

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