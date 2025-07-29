Hatay'da Dayısını Yaralayan Genç, İntihar Girişiminde Bulundu

Hatay'da İntihar Girişimi: Dayı ile Yeğen Arasındaki Tartışma Kanlı Bitti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, bir genç dayısını silahla yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu.

Olayın Detayları

Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Ş.Y. (21) ile dayısı İ.K. (28) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.Y., elindeki tabanca ile dayısına ateş açarak yaraladı.

Olayın ardından Ş.Y., aynı silah ile intihar etmek istedi. Olayın duyulmasının ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hemen bölgeye sevk edildi.

İhbar üzerine gelen ekipler, yaralanan her iki bireyi ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerindeki araştırmalar devam ederken, sağlık durumları hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Bu kaygı verici olay, yerel halkta büyük bir şok etkisi yarattı. Yetkililer, bu tür durumların önlenmesi için aile içi çatışmaların çözüm yöntemlerine dikkat çekiyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tartıştığı dayısını tabancayla yaralayan kişi aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Olayda yaralanan Ş.Y. ve İ.K. ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tartıştığı dayısını tabancayla yaralayan kişi aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Olayda yaralanan Ş.Y. ve İ.K. ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.