Hatay'da Deniz Kaplumbağası Yavrularının Korunması İçin Temizlik Çalışması

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yuvalarından çıkmaya başlayan deniz kaplumbağalarının güvenli bir şekilde denize ulaşmalarını sağlamak amacıyla sahilde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Samandağ'da Çevre Koruma Faaliyetleri

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı Samandağ ilçesindeki 58 kilometrelik sahil bandında kapsamlı bir temizlik faaliyeti başlattı. Ekipler, yavru çıkışlarının devam ettiği sahilde, odun parçaları, plastik ve cam atıkları toplayarak çevre kirliliğini önlemeye yönelik önemli bir adım attı.

Temizlik çalışmaları sırasında, yumurtadan çıkan bazı yavru kaplumbağaların mavi sulara ulaşmaya çalıştığı da gözlemlendi. Bu görüntüler, doğanın korunmasına yönelik çabaların ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

