DOLAR
40,69 -0,05%
EURO
47,44 0,29%
ALTIN
4.440,38 -0,07%
BITCOIN
4.741.047,32 0,56%

Hatay'da Deniz Kaplumbağası Yavrularının Korunması İçin Temizlik Çalışması

Hatay'da deniz kaplumbağası yavruları için sahilde temizlik yapıldı. Ekipler, yavruların güvenle denize ulaşmasını sağladı.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 17:29
Hatay'da Deniz Kaplumbağası Yavrularının Korunması İçin Temizlik Çalışması

Hatay'da Deniz Kaplumbağası Yavrularının Korunması İçin Temizlik Çalışması

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yuvalarından çıkmaya başlayan deniz kaplumbağalarının güvenli bir şekilde denize ulaşmalarını sağlamak amacıyla sahilde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Samandağ'da Çevre Koruma Faaliyetleri

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı Samandağ ilçesindeki 58 kilometrelik sahil bandında kapsamlı bir temizlik faaliyeti başlattı. Ekipler, yavru çıkışlarının devam ettiği sahilde, odun parçaları, plastik ve cam atıkları toplayarak çevre kirliliğini önlemeye yönelik önemli bir adım attı.

Temizlik çalışmaları sırasında, yumurtadan çıkan bazı yavru kaplumbağaların mavi sulara ulaşmaya çalıştığı da gözlemlendi. Bu görüntüler, doğanın korunmasına yönelik çabaların ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yuvalarından çıkmaya başlayan deniz kaplumbağalarının denize...

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yuvalarından çıkmaya başlayan deniz kaplumbağalarının denize sorunsuz ulaşmaları için sahilde temizlik çalışması yaptı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yuvalarından çıkmaya başlayan deniz kaplumbağalarının denize...

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yuvalarından çıkmaya başlayan deniz kaplumbağalarının denize sorunsuz ulaşmaları için sahilde temizlik çalışması yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de Orman Yangını: Bayramiç'te Köyler Tahliye Ediliyor
2
Ankara'da Kısa Süreli Sağanak, Altyapıyı Olumsuz Etkiledi
3
Adalet Bakanı Tunç'tan Amasra'da Terörsüz Türkiye Vurgusu
4
Kastamonu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
5
İstanbul'da Helikopter Destekli 'Huzur Uygulaması' Gerçekleştirildi
6
TikTok’un “Yakışıklı Güvenlik”i Muhammet Sürmeli kimdir, nereli?
7
Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış