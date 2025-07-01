Hatay'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkusu

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Hatay'da Kutlandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla bir tören gerçekleştirildi. İskenderun Bölge Liman Başkanlığı ve Deniz Ticaret Odası tarafından düzenlenen etkinlik, Hanife Uysal Ortaokulu'nun bahçesinde çelenk sunma programıyla başladı.

İskenderun Bölge Liman Başkanı Atilla Piralioğlu, tören sırasında yaptığı konuşmada, "1 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki egemenlik hakkını ilan ettiği önemli bir gün. Kabotaj Bayramı'mızın 99. yılını gururla kutluyoruz." dedi.

Etkinlikler ve Anma

Program çerçevesinde, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) öğrencileri, Sahil Güvenlik ekipleri ve bando eşliğinde Balıkçı BarınağıMuhammet Önder ve protokol üyeleri, tekneyle denize açılarak deniz şehitleri anısına mavi sulara çelenk bıraktı.

Törene; İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Akyürekoğlu, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanı Yarbay Onur Emir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Açık, İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şube Başkanı Kemal Kutlu ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. İskenderun Balıkçı Barınağına gelen İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder ve protokol üyeleri, tekneyle denize açılarak deniz şehitleri anısına mavi sulara çelenk bıraktı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. İskenderun Balıkçı Barınağına gelen İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder ve protokol üyeleri, tekneyle denize açılarak deniz şehitleri anısına mavi sulara çelenk bıraktı.