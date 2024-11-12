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Hatay'da Deprem Konutu Başvuruları İçin 2 Gün Ek Süre!

Hatay Valiliği, deprem mağdurlarına hak sahipliği başvuruları için 2 gün ek süre tanıdı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 19:21
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 19:21
Hatay'da Deprem Konutu Başvuruları İçin 2 Gün Ek Süre!

Hatay Valiliği, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşlar için önemli bir duyuru yaptı. Evlerini kaybeden ya da hasar gören kişilerin hak sahipliğinden faydalanabilmeleri adına başvuru süresine 2 günlük ek süre verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, daha önce hak sahipliği başvurusu yapmamış olanların, başvurularını Türkiye genelindeki AFAD müdürlüklerinden gerçekleştirebileceği ifade edildi. Üstelik, Hatay ilinde hak sahipleri için toplamda 18 başvuru noktasının kurulduğu duyuruldu.

Başvuruların 21 Kasım saat 00.01'de başlayıp 22 Kasım saat 23.59'da sona ereceği bildirildi. Depremzedelerin bu fırsatı kaçırmamaları önemle vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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