Hatay'da Deprem Şehitleri Anısına 2 Bin 100 Fidan Dikildi

Hatay'da Deprem Şehitleri Anısına Fidan Dikimi

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Karlısu Mahallesi'nde oluşturulan 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'na 2 bin 100 fidan dikildi.

Etkinliğe katılan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bu ormanın afette yaşamını yitirenlerin hatıralarını yaşatacağını ifade etti. Vali Masatlı, "Deprem şehitlerimizin aziz hatıralarını sonsuza dek yaşatacağına inandığımız bu ormanın, yalnızca hatıra ormanı değil, aynı zamanda afet bilincinin ve toplum hafızasının her daim canlı tutulmasına yönelik önemli bir sosyal sorumluluk örneği olacağına inancımız tamdır," dedi.

Vali Masatlı'nın konuşmasının ardından, Hatay Orman Bölge Müdürü İlkay Günay, protokol üyeleri ve öğrenciler, toprakla buluşturulan 2 bin 100 fidana can suyu vererek, bu anlamlı anma etkinliğini desteklediler.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler anısına oluşturulan hatıra ormanında 2 bin 100 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe Vali Mustafa Masatlı (ortada), Hatay Orman Bölge Müdürü İlkay Günay (solda), protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler anısına oluşturulan hatıra ormanında 2 bin 100 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe Vali Mustafa Masatlı (ortada), Hatay Orman Bölge Müdürü İlkay Günay (solda), protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.