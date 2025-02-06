Hatay'da Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Anma Töreni Düzenlendi

Hatay'da Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Hatay'da 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerde hayatını kaybedenler için anlam dolu bir anma programı gerçekleştirildi. Valilik koordinesinde düzenlenen etkinlikte, Vali Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve kent protokolü üzerine düşen görevleri yerine getirdi. Ayrıca, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş, Vali Ürgen Parkı’nda bir araya geldi.

Sessiz Yürüyüş ve Saygı Duruşu

Katılımcılar, "Sessiz Yürüyüş" adı altında Atatürk Caddesi’nden Cumhuriyet Meydanı’na doğru yürüdü. İlk depremin yaşandığı saat 04.17'de, afette yaşamını yitirenler için 65 saniye saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bu anlarda birçok vatandaşın gözyaşlarını tutamadığı gözlemlendi.

Semavi Din Temsilcilerinden Dua

Anma programı, 3 semavi dinin temsilcilerinin dualaması ile devam etti. Duaların ardından, depremde yaşamını yitirenler anısına Asi Nehri'ne kırmızı karanfil atıldı.

Defne İlçesi'nde "Unutmadık" Platformu

Merkez Defne ilçesinde, belediye ekiplerince Uğur Mumcu Bulvarı’nda “Unutmadık” yazılı bir platform kuruldu. Burada bir araya gelen kalabalık, kayıplarını andı. Kur'an-ı Kerim’in okunduğu ve duaların edildiği etkinlikte, vatandaşlar dilek fenerleri uçurarak duygularını ifade etti.

İskenderun İlçesinde Anma Programı

İskenderun ilçesindeki Anıt Alanı'nda da 6 Şubat 2023’teki depremlerde hayatını kaybedenler için yine saat 04.17’de bir anma programı yapıldı. Kaymakamlık koordinesindeki etkinliğe katılanlar, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu. Programda ayrıca, Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası 3 semavi din temsilcileri birbirine dua etti.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Atatürk Anıt Alanı'nda, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenler için anma programı yapıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Atatürk Anıt Alanı'nda, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenler için anma programı yapıldı.