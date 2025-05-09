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Hatay'da Depremden Etkilenen 5 Cami ve 1 Mescit Yeniden İbadete Açıldı

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde hasar gören 5 cami ve 1 mescit, restorasyon sonrası ibadete açıldı.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 16:45
Hatay'da Depremden Etkilenen 5 Cami ve 1 Mescit Yeniden İbadete Açıldı

Hatay'da, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonucunda hasar gören 5 cami ve 1 mescit, restorasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen restorasyonlar kapsamında, Antakya'daki Caferiye Mescidi ile Şeyh Muhammed, Hedbeli, Şekercik camileri ve Samandağ'daki Terzi Mehmet ile Ebul Fütuh camilerinin açılışı için bir tören düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı, Samandağ'daki Terzi Mehmet Camisi'nin avlusunda gerçekleşen törende, yazdığı konuşmasında, Vakıflar Haftası dolayısıyla 6 eserin yeniden vatandaşların hizmetine sunulmasının büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu vurguladı. Masatlı, yaşanan büyük deprem felaketine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu afetlerde bina stokumuzda önemli seviyede hasar yaşandı. Tarihi yapılarımız da bu süreçte ciddi zarar gördü. 6 Şubat tarihinden itibaren, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünya çapında en büyük ihya, inşa ve imar operasyonu başlatılmıştır. Bu operasyondan bir bölüm de zarar gören kültürel değerlerimizin yeniden ayağa kaldırılmasıdır. Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan 84 farklı eser, bu süreçte ciddi hasar aldı. Bu eserlerin uygun bir şekilde yenilenip vatandaşlarımıza sunulması amacıyla çalışmalarımız hızla başladı."

Masatlı, restorasyonu tamamlanan 5 cami ve 1 mescidin açılışını yapmanın yanı sıra, tüm tarihi eserlerin yeniden ihya edilmesi çalışmalarında yıl sonuna kadar önemli ilerleme kaydetmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören 5 cami ve 1 mescit restorasyonlarının ardından...

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören 5 cami ve 1 mescit restorasyonlarının ardından ibadete açıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan Samandağ'daki Terzi Mehmet Camisi, törenle açıldı.

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören 5 cami ve 1 mescit restorasyonlarının ardından...

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören 5 cami ve 1 mescit restorasyonlarının ardından ibadete açıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan Samandağ'daki Terzi Mehmet Camisi, törenle açıldı.

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