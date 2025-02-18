Hatay'da Depremin Ardından Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi'nde İnceleme Yapıldı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, 2 yıl önce meydana gelen depremin ardından hasar gören Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi'nde kapsamlı bir inceleme gerçekleştirildi.

Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşu Europa Nostra ve Avrupa Kalkınma Bankası Enstitüsü tarafından oluşturulan 16 kişilik heyet, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremin etkilerini değerlendirerek, önemli bir kültürel miras olan bu kiliseyi yerinde inceledi.

Heyet, Sarılar Mahallesi'nde yer alan Aziz Georgios Kilisesi'nin, Europa Nostra tarafından geçtiğimiz yıl açıklanan "Avrupa'nın Tehlike Altındaki 7 Kültürel Miras Alanı" listesinde bulunduğunu belirtti. Papaz Yuhanna Papazoğlu ile yapılan görüşmelerde, kilisenin durumu ve çevresi fotoğraflandı.

Europa Nostra Yürütücü Başkan Yardımcısı Guy Clausse, basına yaptığı açıklamada, "Eksperlerimiz konuyla ilgili çalışıyor, ancak burada önemli olan, bu yapıyı yeniden ayağa kaldırmak için elimizden geleni yapma taahhüdümüzdür. Burada bulunmak gerçekten çok kıymetli," dedi.

Papaz Yuhanna Papazoğlu ise, “Kilisemizin en kısa sürede ibadete açılması ve sosyal-kültürel yaşamımızın devamı için elimizden geleni yapacağız. Eksperler, restorasyon sürecinde gerekli destekleri sağlayacak," sözlerine yer verdi.

Bu önemli inceleme, Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi'nin kurtarılması ve geleceği açısından kritik bir adım teşkil ediyor.