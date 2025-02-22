Hatay'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı

Hatay'da yasa dışı giriş yapan 4 göçmen yakalandı; bir kişi göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 10:54
Hatay'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı

Hatay'da Düzensiz Göçmen Yakalandı

Hatay'da gerçekleştirilen bir operasyonda, 4 yabancı uyruklu göçmen, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği gerekçesiyle yakalandı. Olayla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ekiplerinin Başarılı Operasyonu

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-İskenderun yolunda şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta bulunan 4 yabancı uyruklunun ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Göçmenlerin Türkiye'ye girişini sağladığı belirtilen A.A.K. isimli kişi gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenler ise, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Hatay'da yurda yasa dışı yollarla giren 4 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı...

Hatay'da yurda yasa dışı yollarla giren 4 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.

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